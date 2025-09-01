Фото: Національна поліція України

Підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія офіційно повідомлено про підозру

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав документ щодо 52-річного львів’янина, затриманого за підозрою у вчиненні злочину. Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ).

Наразі тривають слідчі дії, серед яких обшуки та інші процесуальні заходи. Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше оприлюднили перші кадри затримання ймовірного злочинця, який стріляв у Андрія Парубія. Слідство продовжує з’ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Раніше повідомлялося, 30 серпня у Львові був убитий колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Ймовірного виконавця злочину затримали в ніч на 1 вересня на Хмельниччині.