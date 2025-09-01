Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Публікацію з відео, на якому група підлітків б’є 15-річну дівчину, поліцейські виявили в соцмережах 30 серпня.

Поліцейські встановили всіх учасників інциденту та розпочали досудове розслідування. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Як пише "Відомо", на відео зафіксовано, як група підлітків знущаєся над однією дівчиною. Вони б’ють її руками та ногами, штовхають на землю. Довкола у цей момент ходять дорослі люди, але ніхто не намагається втрутитися чи зупинити агресію.

Нагадаємо, на початку серпня у Чернівцях дівчата-підлітки влаштували бійку в скейт-парку. Відповідні відео були оприлюднені у соцмережі. Усіх учасників інциденту разом із батьками викликали до поліції..