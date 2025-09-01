Фото: pixabay

У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка – ймовірно, її штовхнули під потяг. Дівчина разом із родиною виїхала з окупованого Маріуполя у 2022 році та проживала в Тюрингії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на німецьке видання Stern.

У день трагедії невідомий чоловік сам підійшов до поліцейських на платформі поїзда та вказав їм на тіло дівчини. Спершу правоохоронці розглядали інцидент як нещасний випадок, тому чоловікові видали ордер на затримання за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Втім, результати ДНК-експертизи засвідчили наявність біологічних слідів підозрюваного на плечі загиблої, що стало підставою для перекваліфікації справи.

За версією слідства, 31-річний Мухаммед навмисно штовхнув з платформи 16-річну Ліану, громадянку України, просто під вантажний потяг.

За даними прокуратури, Мухаммед раніше вже потрапляв у поле зору поліції через агресивну поведінку і був поміщений у спеціалізовану психіатричну клініку з діагнозом "параноїдальна шизофренія". Він подавав заяву про притулок у Німеччині, але отримав відмову та підлягав депортації до Литви.

Будь-якого зв’язку між ним та дівчиною правоохоронці не виявили.

У момент інциденту 11 серпня Ліана поверталася додому після навчання та говорила телефоном із дідусем, який почув крики і одразу повідомив її батьків.

Наразі підозрюваний перебуває у закритому психіатричному відділенні. Прокуратура перевіряє, чи може він бути визнаний кримінально відповідальним.

Що відомо про родину загиблої?

У липні 2022 року родина Ліани покинула Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрингія) муніципалітет надав їм місце для проживання.

Батьки дівчинки працювали. Ліана мала двох братів – 5 та 11 років.

Нагадаємо, ввечері 22 серпня у США вбили 23-річну українку. Дівчина стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні.