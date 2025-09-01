Фото: поліція

Інцидент стався 31 серпня близько 20:20 на вулиці Володимира Великого у Львові

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель під час конфлікту з двома чоловіками зробив три постріли з пневматичного пістолета.

Ніхто не постраждав, за меддопомогою ніхто не звертався. Ще до приїзду поліції нападника затримали перехожі.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 31 серпня на одній із вулиць у місті Фастів на Київщині сталася стрілянина. Від отриманого поранення 28-річний чоловік помер у лікарні, його батькові надають меддопомогу.