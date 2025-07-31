Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і майже 300 російських дронів

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У ніч на 31 липня армія РФ запустила по Україні вісім ракет, а також 309 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 291 ворожу ціль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також Росія атакувала вісьмома крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської області.

Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збила/подавила РЕБ 291 засіб повітряного нападу РФ:

288 ударних БпЛА;

три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Внаслідок ворожої атаки зруйнована квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр.