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31 липня 2025, 08:58

Нічний обстріл паралізував рух у Києві: які маршрути змінено

31 липня 2025, 08:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок нічної атаки на Київ 31 липня у місті частково перекрито рух транспорту. Також внесено зміни у маршрути громадського транспорту

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає RegioNews.

Зміни в русі пасажирського транспорту:

  • автобус №69 — об'їзд через вул. Василя Кучера та просп. Курбаса;
  • тролейбус №27 — курсує лише до Індустріального шляхопроводу;
  • автобуси №9 та №14-Т — об’їзд через вул. Шалімова та просп. Гузара;
  • автобус №2 — без заїзду на ст. Київ-Волинський.

За інформацією Патрульної поліції також перекриті вулиці:

  • вул. Вацлава Гавела (від вул. Шалімова);
  • пров. Юрія Матущака (від вул. Волноваської);
  • вул. Івана Дзюби (між вул. Доманицького та вул. Кучера);
  • вул. Пост-Волинська (від просп. Відрадного до вул. Новопольової);
  • вул. Академіка Шалімова (від вул. Залісної);
  • вул. Волноваська (від бульв. Гавела).

Киян та гостей міста просять враховувати зміни під час планування маршрутів та слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 31 липня, Росія завдала чергового масованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих, серед них — дитина.

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