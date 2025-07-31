Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та ліквідували окупантів

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У ніч на 28 липня воїни Департаменту активних дій ГУР МО України провели успішну бойову операцію в північній частині Чорного моря — Тендрівській косі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що розвідники висадилися на Тендрівській косі, після чого ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом. Також спецпризначенці знищили комплекс РЕБ "Зонт" та радіолокаційну станцію "Роса".

"Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку", — йдеться в повідомленні.