Комбінований удар по Києву: серед загиблих — 6-річна дитина

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Унаслідок нічної комбінованої атаки Росії на Київ кількість загиблих зросла до 6 осіб. За офіційними даними, 4 людей загинули у Святошинському районі, ще 2 — у Солом'янському

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, серед жертв — шестирічний хлопчик.

По всьому місту зафіксовано наслідки обстрілів на понад 27 локаціях. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Шевченківський та Голосіївський райони.

Поранені щонайменше 52 людини, майже 30 з них — у лікарнях. Серед постраждалих — 9 дітей.

На місцях ударів триває рятувальна операція. Служби працюють у посиленому режимі: розбирають завали, надають допомогу постраждалим, документують воєнні злочини.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 31 липня, Росія завдала чергового масованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.