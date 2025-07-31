У Києві через комбіновану атаку пошкоджена залізнична інфраструктура: як курсують поїзди

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів столиці. На щастя, працівники та пасажири не постраждали.

"Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський", — йдеться в повідомленні.

Відновлення повноцінного руху пошкодженою ділянкою очікується близько 9:00.

Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Внаслідок ворожої атаки зруйнована квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр.