У Києві через комбіновану атаку пошкоджена залізнична інфраструктура: як курсують поїзди
Вночі 31 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Києва. Рух на пошкодженій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів столиці. На щастя, працівники та пасажири не постраждали.
"Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський", — йдеться в повідомленні.
Відновлення повноцінного руху пошкодженою ділянкою очікується близько 9:00.
Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.
Внаслідок ворожої атаки зруйнована квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр.
Також повідомлялося, що нічний обстріл паралізував рух транспорту в Києві. Окрім того, внесені зміни у маршрути громадського транспорту.