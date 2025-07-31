Через атаку росіян зруйновано квартиру української телеведучої

фото: з відкритих джерел

У ніч на 31 липня Київ зазнав потужного комбінованого удару російських військ ракетами та дронами. Внаслідок атаки постраждали житлові квартали, зокрема квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм, передає RegioNews.

За її словами, вона цієї ночі лягла спати у коридорі — подалі від вікон, і це, ймовірно, врятувало їй життя.

У своєму відеозверненні Катерина емоційно поділилася пережитим: "В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм", — сказала вона, стоячи посеред зруйнованої кімнати.

У квартирі розбиті вікна, телевізор зірваний зі стіни, а предмети інтер’єру розкидані або пошкоджені. Частина стелі обвалилася, на підлозі лежать уламки бетону, гіпсокартону та скла.

Довідка: Катерина Соляр — українська телеведуча, журналістка та медіаекспертка. Народилася 8 травня 1987 року в Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині.

Працює на 24 каналі, веде авторські проєкти та програми. Активно підтримує Україну під час війни, веде благодійні ініціативи. У 2024 році розлучилася після 12 років шлюбу.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 31 липня, Росія завдала чергового масованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих, серед них — дитина.