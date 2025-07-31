Воїни ССО показали унікальні кадри, як знищили 7 росіян та захопили позиції окупантів
Під час бойової роботи бійці ССО ліквідували сімох росіян і захопили позиції окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку
Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.
Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій у взаємодії з побратимами зі 144-го центру ССО впритул підійшли до позиції, яку займав ворог. Росіянам кілька разів запропонували здатися в полон і зберегти життя. Однак, окупанти відмовилися.
Українські бійці здійснили наліт на позиції та знищили ворога.
"На успішність цієї операції вплинуло ретельне планування, а також чітка взаємодія і злагоджена робота всіх воїнів, які брали в ній участь", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку.