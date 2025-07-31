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31 липня 2025, 06:10

Воїни ССО показали унікальні кадри, як знищили 7 росіян та захопили позиції окупантів

31 липня 2025, 06:10
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скріншот із відео
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Під час бойової роботи бійці ССО ліквідували сімох росіян і захопили позиції окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій у взаємодії з побратимами зі 144-го центру ССО впритул підійшли до позиції, яку займав ворог. Росіянам кілька разів запропонували здатися в полон і зберегти життя. Однак, окупанти відмовилися.

Українські бійці здійснили наліт на позиції та знищили ворога.

"На успішність цієї операції вплинуло ретельне планування, а також чітка взаємодія і злагоджена робота всіх воїнів, які брали в ній участь", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку.

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