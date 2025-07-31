У Києві ракета знищила під'їзд багатоповерхівки: під завалами — люди

фото: ДСНС Києва

Сьогодні вночі, 31 липня, Росія завдала чергового масованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. Найбільше постраждали Святошинський і Солом'янський райони

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За офіційною інформацією станом на 7:00, загинуло двоє людей, понад 20 — поранені. Серед травмованих — троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Один із ворожих ударів влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. Унаслідок вибуху зруйновано цілий під'їзд.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Залучені підрозділи ДСНС, поліція, інженерна техніка та верхолази.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в кількох житлових будинках. Спалахнули автівки, вогонь також охопив кілька об'єктів нежитлової забудови.

У Голосіївському районі пошкоджено будівлі, зокрема навчальні заклади — школу та дитячий садок.

Ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні одного з медичних закладів у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 30 липня, Україна також опинилася під масованою повітряною атакою. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети. У Харкові внаслідок обстрілів були поранені троє людей.