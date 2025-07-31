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31 июля 2025, 11:20

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и почти 300 российских дронов

31 июля 2025, 11:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 31 июля армия РФ запустила по Украине восемь ракет, а также 309 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 291 вражескую цель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ. Также Россия ударила восемью крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской области.

Основным направлением атаки стал Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила РЭБ 291 средство воздушного нападения РФ:

  • 288 ударных БпЛА;
  • три крылатых ракеты "Искандер-К".

"Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г.Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.

В результате вражеской атаки разрушена квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.

Также сообщалось, что ночные обстрелы парализовали движение транспорта в Киеве. Кроме того, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру столицы. Движение на поврежденном участке временно производится тепловозами.

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