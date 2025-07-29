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29 липня 2025, 23:25

Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені

29 липня 2025, 23:25
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Фото з відкритих джерел
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РФ завдала удару по одному з навчальних підрозділів українського війська. Вже створено комісію, яка буде встановлювати обставини

Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає RegioNews.

29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. На жаль, вже відомо про трьох загиблих та 18 поранених військових. На місці працюють всі необхідні служби.

Для з'ясування всіх обставин створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування. Якщо до цього призвела бездіяльність конкретних осіб, то ці люди будуть притягнуті до відповідальності.

"Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували безпілотниками територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення отримав один військовий.

22 червня окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський забороняв скупчення особового складу та військової техніки, а також військових у наметових містечках. Він зазначав, що безумовна вимога — це забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

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