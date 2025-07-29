Окупанти скинули 10 авіабомб на Запорізьку область: постраждала жінка
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала жителька Пологівського району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу загарбники зруйнували щонайменше 24 квартири, приватних будинків, гаражів та господарчих споруд.
"81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", – йдеться в повідомленні.
Минулої доби російські окупанти здійснили:
- 10 авіаційних ударів по Біленькому, Залізничному, Білогірʼю, Малинівці та Новоандріївці.
- 461 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 12 обстрілів із РСЗВ накрили Григорівку, Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.
- 189 артилерійських ударів завдали загарбники по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.
Нагадаємо, вчора на Харківщині російський дрон влучив у цивільну автівку. У машині перебували 75-річний чоловік та його 51-річний син. Пенсіонер, на жаль, загинув на місці події.
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