РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 29 липня російська армія запустила по Україні дві ракети, а також 37 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Відомо, що ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та ТОТ Криму. Попередньо, протиповітряна оборона збила/подавила 32 ворожі дрони на Півночі та Сході.
"Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни атакували ФАБами один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок удару по виправній колонії загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення.