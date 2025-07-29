РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 липня російська армія запустила по Україні дві ракети, а також 37 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та ТОТ Криму. Попередньо, протиповітряна оборона збила/подавила 32 ворожі дрони на Півночі та Сході.

"Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — йдеться в повідомленні.