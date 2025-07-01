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01 липня 2025, 12:28

У ЗСУ посилили заходи безпеки в навчальних центрах: заборонено скупчення військових та техніки

01 липня 2025, 12:28
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фото: з відкритих джерел
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

"Заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника. Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонене!", — наголосив Сирський.

Він повідомив, що на локаціях підготовки споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Також створюють додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист військових, які готуються, тренуються та відновлюються.

"Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги", — додав Сирський.

Як відомо, російські війська неодноразово завдавали ударів по тренувальних полігонах, де перебувають українські військові. Тільки за червень було зафіксовано кілька таких інцидентів.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували безпілотниками територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення отримав один військовий.

22 червня окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.

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