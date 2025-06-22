РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців. Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених", ― уточнили оновлені дані в Сухопутних військах.
Наразі усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.
Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створили спеціальну комісію. На місці події працюють правоохоронці.
Нагадаємо, у середу, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській області. Тоді загинув штаб-сержант Артем Куценко — військовий інструктор, медик, доброволець, досвідчений захисник України.
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