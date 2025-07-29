Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 29 липня
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 050 загарбників, дві ракети, одну систему ППО та РСЗВ, чотири танки, 39 артилерійських систем і 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 1 051 300 солдат.
Нагадаємо, вночі 29 липня російська армія запустила по Україні дві ракети, а також 37 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі БпЛА.
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