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24 червня 2025, 13:33

Росіяни вдарили дронами по навчальному полігону - Сухопутні війська ЗСУ

24 червня 2025, 13:33
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Російські окупанти вчергове завдали удар по навчальному полігону українських військових. У Сухопутних військах розповіли про наслідки

Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає RegioNews.

24 червня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Військовим вдалось уникнути чисельних втрат. Відомо, що поранення отримав один військовий: його госпіталізували.

"Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет", - кажуть у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 22 червня російські військові завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.

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