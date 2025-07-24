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Про це повідомляє Чесно, передає RegioNews.

Цей документ, за висновками аналітиків, фактично позбавляє незалежності НАБУ та САП, передаючи їх під контроль Генерального прокурора, якого призначає президент.

Увагу експертів привернув той факт, що серед депутатів, які підтримали законопроєкт, є щонайменше 24 особи, що фігурують у кримінальних провадженнях або мають підозри. У більшості випадків йдеться про корупційні злочини: отримання неправомірної вигоди, внесення недостовірних даних у декларації, незаконне збагачення та зловживання службовим становищем.

Дани голосування 22 липня 2005 року з сайту Верховної Ради України Дані з судового реєстру, YouControl та відкриті дан

До переліку увійшли депутати з різних фракцій: зокрема, з партії "Слуга народу" - Володимир Гевко, Сергій Кузьміних, Людмила Марченко, Павло Халімон та інші. Також голоси "за" дали представники груп "Довіра", "Батьківщина", "За майбутнє", "Відновлення України" та навіть один депутат з "Європейської солідарності" - Сергій Алєксєєв.

Загалом підозри у кримінальних справах мають 40 чинних і ще 17 колишніх нардепів цього скликання. Крім цього опублікувано список депутатів із підозрами, які були присутні під час голосування, але утрималися або не голосували.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що влада намагається "обнулити" НАБУ та САП.