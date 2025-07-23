На тлі скандалу з НАБУ і САП Зеленський зібрав силовиків і запевнив, що чує кожного

фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів через закон №12414

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зазначається, що на зустрічі були присутні очільники СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС та Генерального прокурора.

"Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже - реальне відчуття справедливості", – сказав Зеленський.

За його словами, кримінальні провадження не повинні тривати роками без законних вироків, а ті хто працює проти України – не мають почуватись комфортно.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози", – зауважив Зеленський.

Він додав, що ще одна зустріч щодо плану загальних дій відбудеться вже наступного тижня. Зокрема протягом двох тижнів має бути підготовлений спільний план, який потрібен для зміцнення України й захисту інтересів українського суспільства.

Скандал довколо НАБУ і САП

22 липня парламент ухвалив законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, документ передбачає:

Генпрокурор отримує право закривати провадження за клопотанням захисту;

Генпрокурор може особисто підписувати підозри високопосадовцям;

Керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це рішення прийматиме виключно генпрокурор.

Після ухвалення законопроєкту в Києві та інших містах відбулися масові протести. Ввечері 22 липня президент Зеленський підписав цей закон.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП