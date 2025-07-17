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Володимир Зеленський зробив заяву про нову посаду Ольги Стефанішиної. При цьому варто зазначити, що не так давно вона отримувала підозри

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної. Вона буде Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва із США.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", - каже Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що зараз проти Ольги Стефанішиної відкрите кримінальне провадження Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Зазначалось, що її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).

Слід зазначити, що це сталось після розслідування журналістів, які виявили через АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) чотири арештованих активи, серед яких і Будинок профспілок у Києві, були передані під управління консорціуму "КАМпарітет". Як виявили ЗМІ, цей консорціум пов'язаний із колишнім чоловіком Стефанішиної, а також із її радником.

Сама віцепрем'єрка назвала розслідування "маніакальною спробою вплести її" у справи її колишніх. Вона заявила, що Міністерство юстиції й вона не мають жодного відношення до призначень в АРМА.