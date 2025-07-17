Зеленский внес в Раду представление на назначение Свириденко премьером

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В Верховную Раду поступило представление Президента Владимира Зеленского на назначение Юлии Свириденко Премьер-министром Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александра Качуры.

Назначение Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины должно быть утверждено 17 июля.

"Утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях подал в отставку премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместо него правительство возглавит Юлия Свириденко, которая раньше была министром экономики.

В то же время, экс-премьер Шмыгаль станет главой Министерства обороны Украины.

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