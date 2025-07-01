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01 липня 2025, 16:59

Дощі з грозами і до +29: якою буде погода в Україні 2 липня

01 липня 2025, 16:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Погода в Україні у середу, 2 липня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень на Лівобережжі очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів, у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів. Вдень буде від +20 до +25 градусів, на заході та південному заході країни – очікується від +24 до +29 градусів.

Синоптики попереджають, що з 1 по 4 липня в Україні крім північних, Полтавської, Харківської, Запорізької, 1 – 2 липня і Волинської, 1 – 3 липня і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.

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