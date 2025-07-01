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01 липня 2025, 13:13

Цьогорічний червень у Києві був на 0,4 °С холоднішим за норму

01 липня 2025, 13:13
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фото: з відкритих джерел
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Середньомісячна температура повітря в Києві у червні 2025 року становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче за кліматичну норму

Про це повідомляє Укргідрометцентр із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію ім. Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Зазначається, що найпрохолоднішим днем стало 11 червня, коли вночі температура опустилася до 10,9 °С.

Найтепліше було 7 червня — максимальна температура сягнула +31,6 °С.

За місяць на метеостанції на проспекті Науки випало 57 мм опадів, що становить 77 % від місячної норми.

Загалом температурні коливання та кількість опадів червня залишилися в межах кліматичних, хоча загалом місяць був трохи прохолоднішим, ніж зазвичай, кажуть фахівці.

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань попереджав, що літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.

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