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01 июля 2025, 16:59

Дожди с грозами и до +29: какой будет погода в Украине 2 июля

01 июля 2025, 16:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Погода в Украине в среду, 2 июля, облачно с прояснениями. Кое-где пройдут кратковременные дожди с грозами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Днем на Левобережье ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. В то же время, ветер будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, в южной части колонки термометров поднимутся до +18 градусов. Днем будет от +20 до +25 градусов, на западе и юго-западе страны – ожидается от +24 до +29 градусов.

Синоптики предупреждают, что с 1 по 4 июля в Украине, кроме северных, Полтавской, Харьковской, Запорожской, 1 – 2 июля и Волынской, 1 – 3 июля и Днепропетровской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.

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