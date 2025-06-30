Синоптикиня розповіла, якою буде погода 1 липня

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Липень в Україні розпочнеться свіжою погодою із температурою повітря +20…+25, на півдні до +28 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра в Україні очікується рвучкий вітер з північного заходу.

Дощ у вівторок очікується на північному сході України.

У Києві першого липня очікується вдень +20…+22 градуси, вітер поривчастий, північно-західний, без опадів.

"Спека в Україну побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28…+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32…+35 градусів", - підсумувала синоптикиня.

Раніше синоптик Віталій Постригань попереджав, що літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.