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Синоптик розповів, якою очікується погода влітку. За його словами, це буде тенденція останніх років, коли температура повітря зростає

Про це повідомляє Телеграф, передає RegioNews.

Керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками. Прогнозується, що температура влітку буде на 2 градуси вище за норму. При цьому опадів буде менше.

Синоптик звернув увагу, що за останні 30 років середні літні температури зросли на 1,6 градуси. Водночас стало більше майже вдвічі днів, коли температура перевищує 30-35 градусів тепла.

Нагадаємо, що 25 квітня в Києві зафіксували новий температурний рекорд. Стовпчики термометрів показали 27,4 градуса тепла. Це на 0,4 градуса вище, аніж у той самий день в 1950 році.