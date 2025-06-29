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29 червня 2025, 15:10

До +37 градусів у тіні: сильна спека накриє Україну вже на цих вихідних

29 червня 2025, 15:10
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фото: Ventusky
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Синоптики прогнозують аномальну спеку в Україні — до +37°C. Найвищі температури очікуються з п’ятниці по неділю

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Україна про Головне", передає RegioNews.

Українців попереджають про надзвичайно спекотні дні, які охоплять країну найближчими вихідними. За прогнозом сервісу Ventusky, температура повітря зростатиме вже з п’ятниці, 4 липня, і триматиметься на високому рівні до кінця неділі, 6 липня включно.

Очікується, що максимальні денні показники сягатимуть +34…+37 градусів. Найбільш інтенсивна спека торкнеться південних, центральних і східних регіонів, зокрема Дніпропетровської області. Метеорологи закликають мешканців утриматися від тривалого перебування на сонці, особливо в обідню пору.

Синоптики наголошують, що високі температури можуть спричинити зневоднення та загострення хронічних захворювань. Особливу обережність рекомендують дотримуватися літнім людям, дітям і тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Також варто уникати інтенсивної фізичної активності просто неба, користуватися головними уборами та пити більше рідини.

За даними погодного порталу, така аномальна спека є наслідком тривалого антициклону, що затримався над більшістю території України. Подальше зниження температури можливе не раніше початку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, синоптики попереджають про небезпечні метеоявища в Україні.

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