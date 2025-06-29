фото: Міністерство оборони України

Міноборони України прийняло на озброєння гусеничний безпілотний комплекс "Мураха", здатний перевозити понад півтонни вантажів і працювати в умовах радіоелектронної боротьби

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Міністерство оборони України офіційно закріпило у своєму арсеналі безпілотний наземний комплекс "Мураха". Цей роботизований гусеничний пристрій розроблений для виконання різноманітних завдань у складних умовах.

"Мураха" має здатність перевозити вантажі вагою понад півтонни на значні відстані – десятки кілометрів безперервного руху. Особливістю комплексу є його стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що дозволяє ефективно працювати навіть у зонах активного застосування РЕБ.

Крім того, гусеничний механізм забезпечує надійну мобільність по пересіченій місцевості. Комплекс може долати складний рельєф, а також переходити невеликі водні перешкоди, що значно розширює можливості його використання на полі бою.

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