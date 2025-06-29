фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Минулої доби Запорізька область зазнала 395 ворожих ударів, що спричинило значні руйнування у низці населених пунктів. Під обстрілами опинилися не лише обласний центр, а й Веселянка, Юльївка, Червонодніпровка Запорізького району, Кам’янське Василівського району, а також Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Білогір’я, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Пологівського району.

До поліції надійшло дев’ять заяв про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Правоохоронці документують усі пошкодження, щоб мати повну картину збитків та виявити відповідальних за ці атаки.

Особливо тривожним є випадок поранення 16-річної дівчини в Запорізькому районі. Постраждалу госпіталізували, її стан наразі уточнюється.

Поліція Запорізької області продовжує ретельно фіксувати факти воєнних злочинів, здійснюваних російськими військами.

Раніше повідомлялося, ворог обстріляв Харківщину: пошкоджені житлові будинки і сільгосптехніка.