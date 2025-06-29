09:05  28 червня
В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку
10:11  28 червня
В Одесі різко зросла кількість поранених після нічної атаки росіян
10:44  28 червня
У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини
UA | RU
UA | RU
29 червня 2025, 12:40

Масований обстріл Запоріжжя: 395 ударів за добу, постраждала 16-річна дівчина

29 червня 2025, 12:40
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська здійснили майже 400 атак по населених пунктах Запорізької області

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Минулої доби Запорізька область зазнала 395 ворожих ударів, що спричинило значні руйнування у низці населених пунктів. Під обстрілами опинилися не лише обласний центр, а й Веселянка, Юльївка, Червонодніпровка Запорізького району, Кам’янське Василівського району, а також Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Білогір’я, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Пологівського району.

Обстріли Запорізької областіОбстріли Запорізької областіОбстріли Запорізької області

До поліції надійшло дев’ять заяв про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Правоохоронці документують усі пошкодження, щоб мати повну картину збитків та виявити відповідальних за ці атаки.

Особливо тривожним є випадок поранення 16-річної дівчини в Запорізькому районі. Постраждалу госпіталізували, її стан наразі уточнюється.

Поліція Запорізької області продовжує ретельно фіксувати факти воєнних злочинів, здійснюваних російськими військами.

Раніше повідомлялося, ворог обстріляв Харківщину: пошкоджені житлові будинки і сільгосптехніка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запоріжжя обстріли поранення діти війна Україна
Ворог обстріляв Харківщину: пошкоджені житлові будинки і сільгосптехніка
29 червня 2025, 12:20
Шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині
29 червня 2025, 11:17
У ніч на 29 червня рф атакувала мирні міста: що відомо про наслідки атаки по областях
29 червня 2025, 11:00
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Внаслідок чергового удару рф на Херсонщині загинула жінка, семеро отримали порання
29 червня 2025, 14:25
Міноборони прийняло на озброєння гусеничний безпілотник "Мураха" для виконання складних завдань
29 червня 2025, 14:09
На Київщині зафіксували підвищений рівень озону - як убезпечитись під час спеки
29 червня 2025, 13:45
Росія атакувала Донеччину: один загиблий і 10 поранених за добу
29 червня 2025, 13:00
Ворог обстріляв Харківщину: пошкоджені житлові будинки і сільгосптехніка
29 червня 2025, 12:20
Міністерство національної єдності створювали заради єдиної мети
29 червня 2025, 11:59
Шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині
29 червня 2025, 11:17
У ніч на 29 червня рф атакувала мирні міста: що відомо про наслідки атаки по областях
29 червня 2025, 11:00
Внаслідок нічної масованої атаки у Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна
29 червня 2025, 10:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »