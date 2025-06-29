фото: Министерство обороны Украины

Минобороны Украины приняло на вооружение гусеничный беспилотный комплекс "Мураха", способный перевозить более полутонны грузов и работать в условиях радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Министерство обороны Украины официально закрепило в своем арсенале беспилотный наземный комплекс "Мураха".

"Муравей" обладает способностью перевозить грузы весом более полутонны на значительные расстояния – десятки километров непрерывного движения. Особенностью комплекса является его устойчивость к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет эффективно работать даже в зонах активного применения РЭБ.

Кроме того, гусеничный механизм обеспечивает надежную мобильность по пересеченной местности. Комплекс может преодолевать сложный рельеф, а также переходить небольшие водные препятствия, что значительно расширяет возможности использования на поле боя.

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