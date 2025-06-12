Прикордонники Львівщини отримали техніки майже на 9 млн грн
Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону отримали підсилення на понад 8,5 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
"7 прикордонний Карпатський загін суттєво посилив свої оперативні спроможності завдяки новій партії техніки, переданій у межах благодійної підтримки. Загальна вартість отриманого майна перевищує 8,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники отримали багі, мотоцикли та позашляховик.
Раніше прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень.
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