11:57  12 червня
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 13:05

Прикордонники Львівщини отримали техніки майже на 9 млн грн

12 червня 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону отримали підсилення на понад 8,5 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"7 прикордонний Карпатський загін суттєво посилив свої оперативні спроможності завдяки новій партії техніки, переданій у межах благодійної підтримки. Загальна вартість отриманого майна перевищує 8,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники отримали багі, мотоцикли та позашляховик.

Раніше прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДПСУ прикордонники техніка фото
Прикордонники Львівщини затримали жінку, яка намагалась незаконно перевезти майже 100 смартфонів
12 червня 2025, 08:48
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
12 червня 2025, 08:23
На Львівщині чоловік посадив 8-річну доньку за кермо: його оштрафували
11 червня 2025, 14:07
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Ліки від гепатиту: у червні медзаклади отримають масштабну поставку
12 червня 2025, 14:12
У торговому центрі Івано-Франківська пограбували жінку
12 червня 2025, 13:43
У Дніпрі планують новий тендер на прибирання - попри вже виділені 340 мільйонів
12 червня 2025, 13:38
На Кіровоградщині жінку підозрюють у шахрайстві з родичами зниклих військових - майже 400 тис. грн збитків
12 червня 2025, 13:21
McDonald’s може закрити свої заклади у Дніпрі та Чернігові
12 червня 2025, 13:18
У "Резерв+" можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку
12 червня 2025, 12:59
РФ вбиває все більше мирних українців: дані ООН
12 червня 2025, 12:58
В Індії щойно розбився літак із близько 232 пасажирами
12 червня 2025, 12:55
У Дніпрі звільненого з російського полону військового судитимуть за дезертирство
12 червня 2025, 12:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »