Прикордонники Львівщини отримали техніки майже на 9 млн грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"7 прикордонний Карпатський загін суттєво посилив свої оперативні спроможності завдяки новій партії техніки, переданій у межах благодійної підтримки. Загальна вартість отриманого майна перевищує 8,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники отримали багі, мотоцикли та позашляховик.

Раніше прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень.