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29 червня 2025, 11:17

Шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині

29 червня 2025, 11:17
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фото: поліція Черкащини
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Вночі 29 червня рф атакувала Черкащину, пошкодивши житлові будинки, коледж і автотранспорт

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає Regionews.

У ніч проти 29 червня Черкащина знову опинилася під ворожим обстрілом. Російські сили атакували регіон, використовуючи безпілотники й ракетне озброєння. Удар завдано по місту Сміла - під вогонь потрапили об'єкти цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад - коледж Національного університету харчових технологій, а також кілька одиниць автотранспорту. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед яких одна дитина. Постраждалим надається необхідна медична допомога, лікарі працюють у посиленому режимі.

На місцях вибухів розгорнуто оперативний штаб. Представники поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та рятувальники фіксують масштаби руйнувань, проводять обстеження та документують наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці збирають уламки ворожих боєприпасів як докази чергового воєнного злочину з боку рф.

Раніше повідомлялося, під час масованого ракетно-дронового удару по Україні 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко.

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