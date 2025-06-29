фото: поліція Черкащини

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає Regionews.

У ніч проти 29 червня Черкащина знову опинилася під ворожим обстрілом. Російські сили атакували регіон, використовуючи безпілотники й ракетне озброєння. Удар завдано по місту Сміла - під вогонь потрапили об'єкти цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад - коледж Національного університету харчових технологій, а також кілька одиниць автотранспорту. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед яких одна дитина. Постраждалим надається необхідна медична допомога, лікарі працюють у посиленому режимі.

На місцях вибухів розгорнуто оперативний штаб. Представники поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та рятувальники фіксують масштаби руйнувань, проводять обстеження та документують наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці збирають уламки ворожих боєприпасів як докази чергового воєнного злочину з боку рф.

Раніше повідомлялося, під час масованого ракетно-дронового удару по Україні 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко.