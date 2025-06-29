фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Харківщини продовжує фіксувати воєнні злочини, вчинені російськими військами. Протягом минулої доби під вогнем опинилися місто Харків, а також Ізюмський та Куп’янський райони.

Минулої доби під ударами перебували місто Харків, Ізюмський, Куп’янський райони.

Окупанти застосували проти цивільного населення керовані авіабомби і безпілотні літальні апарати. Внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові споруди та господарчі будівлі. Також зазнала ушкоджень техніка одного із сільськогосподарських підприємств.

Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів та документувати наслідки обстрілів, аби у майбутньому притягнути винних до відповідальності. Ситуація в регіоні залишається напруженою, а населення - під постійною загрозою.

Нагадаємо, шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині.