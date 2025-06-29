09:05  28 червня
В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку
10:11  28 червня
В Одесі різко зросла кількість поранених після нічної атаки росіян
10:44  28 червня
У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини
UA | RU
UA | RU
29 червня 2025, 12:20

Ворог обстріляв Харківщину: пошкоджені житлові будинки і сільгосптехніка

29 червня 2025, 12:20
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Російські війська обстріляли Харків, Ізюмський і Куп’янський райони

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Харківщини продовжує фіксувати воєнні злочини, вчинені російськими військами. Протягом минулої доби під вогнем опинилися місто Харків, а також Ізюмський та Куп’янський райони.

Минулої доби під ударами перебували місто Харків, Ізюмський, Куп’янський райони.

Окупанти застосували проти цивільного населення керовані авіабомби і безпілотні літальні апарати. Внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові споруди та господарчі будівлі. Також зазнала ушкоджень техніка одного із сільськогосподарських підприємств.

Правоохоронці продовжують збирати докази злочинів та документувати наслідки обстрілів, аби у майбутньому притягнути винних до відповідальності. Ситуація в регіоні залишається напруженою, а населення - під постійною загрозою.

Нагадаємо, шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харків обстріли Україна війна Росія зруйновані будинки
Шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині
29 червня 2025, 11:17
У ніч на 29 червня рф атакувала мирні міста: що відомо про наслідки атаки по областях
29 червня 2025, 11:00
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук
29 червня 2025, 10:00
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Внаслідок чергового удару рф на Херсонщині загинула жінка, семеро отримали порання
29 червня 2025, 14:25
Міноборони прийняло на озброєння гусеничний безпілотник "Мураха" для виконання складних завдань
29 червня 2025, 14:09
На Київщині зафіксували підвищений рівень озону - як убезпечитись під час спеки
29 червня 2025, 13:45
Росія атакувала Донеччину: один загиблий і 10 поранених за добу
29 червня 2025, 13:00
Масований обстріл Запоріжжя: 395 ударів за добу, постраждала 16-річна дівчина
29 червня 2025, 12:40
Міністерство національної єдності створювали заради єдиної мети
29 червня 2025, 11:59
Шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині
29 червня 2025, 11:17
У ніч на 29 червня рф атакувала мирні міста: що відомо про наслідки атаки по областях
29 червня 2025, 11:00
Внаслідок нічної масованої атаки у Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна
29 червня 2025, 10:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »