ООН зафіксувала зростання смертельних атак дронів по мирному населенню

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Використання безпілотників малої дальності у прифронтових районах України значно посилилося за останній рік. Моніторингова місія ООН із прав людини (ММПЛ) задокументувала численні випадки воєнних злочинів

Про це йдеться у звіті ММПЛ, передає RegioNews.

Зафіксовані випадки свідчать, що в окремі місяці атаки FPV-дронів призводили до більшої кількості жертв серед цивільних, ніж удари ракетами, артилерією чи авіацією. Найбільше атак припало на підконтрольні уряду території.

Фахівці заначають, FPV-дрони, обладнані камерами, передають зображення у режимі реального часу, що дозволяє операторам вибирати конкретні цілі з високою точністю. Теоретично це мало б зменшити ризики для мирного населення. Проте зафіксовані випадки свідчать про інше: ці дрони активно застосовуються для навмисних атак на цивільних, які не мають жодного стосунку до бойових дій.

Серед задокументованих жертв — люди на велосипедах, у приватному транспорті, автобусах, каретах "швидкої", а також волонтери та цивільні, які брали участь у доставці гуманітарної допомоги або евакуації.

За оцінками ММПЛУ, подібні дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. У низці випадків ці атаки можуть розцінюватися як воєнні злочини — навмисні удари по цивільному населенню.

ММПЛУ закликає до негайного припинення навмисних атак дронами по цивільних. Усі порушення гуманітарного права мають бути ретельно розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Раніше в ООН зазначали, що за перші п'ять місяців року кількість загиблих і поранених цивільних майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині окупанти вбили чоловіка, який їхав на велосипеді.