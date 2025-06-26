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26 червня 2025, 16:50

Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки

26 червня 2025, 16:50
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фото: Херсонська ОВА
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Російська окупаційна армія вкотре обстріляла прибережні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів у багатьох селах зруйновані житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

На щастя, через ворожі обстріли люди не постраждали.

"На фото — наслідки нещодавніх артилерійських і дронових атак у Дудчанах та Качкарівці Милівської громади, а також у Михайлівці Новоолександрівської громади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти вбили трьох мирних жителів Херсонщини.

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