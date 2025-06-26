Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки

фото: Херсонська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

На щастя, через ворожі обстріли люди не постраждали.

"На фото — наслідки нещодавніх артилерійських і дронових атак у Дудчанах та Качкарівці Милівської громади, а також у Михайлівці Новоолександрівської громади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти вбили трьох мирних жителів Херсонщини.