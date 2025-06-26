Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки
Російська окупаційна армія вкотре обстріляла прибережні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів у багатьох селах зруйновані житлові будинки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
На щастя, через ворожі обстріли люди не постраждали.
"На фото — наслідки нещодавніх артилерійських і дронових атак у Дудчанах та Качкарівці Милівської громади, а також у Михайлівці Новоолександрівської громади", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти вбили трьох мирних жителів Херсонщини.
На Донеччині дрон РФ влучив у багатоповерхівку: п'ятеро пораненихВсі новини »
26 червня 2025, 12:28Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих сягнула 20 осіб
26 червня 2025, 08:38Росіяни обстріляли Херсон: постраждала 71-річна жінка
26 червня 2025, 08:02
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Незаконна вирубка дерев у Київській області: збитки державі - понад 300 тис. грн
26 червня 2025, 17:31Захисники повертаються додому: Україна провела черговий обмін полонених
26 червня 2025, 17:22На Хмельниччині затримали торговця зброєю та вибухівкою
26 червня 2025, 17:05Не розрахував габарити: у Києві вантажівка в'їхала і застрягла під мостом
26 червня 2025, 17:00Подорож до ЄС за 15 тисяч доларів: двоє киян організували "бізнес на ухилянтах"
26 червня 2025, 16:46Чотири офіцери військової частини організовували фіктивну службу "мертвих душ": збитків державі завдано на 7,7 млн грн
26 червня 2025, 16:39Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
26 червня 2025, 16:20На Закарпатті шахраї викрали 1,7 мільйона в пенсіонерів
26 червня 2025, 16:15Російського військового заочно засудили до довічного за розстріл цивільного на Київщині
26 червня 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова