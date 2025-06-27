Російська авіація атакувала ферму на Харківщині: є поранений, загинули корови

фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер вдень, 26 червня, авіація РФ атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок авіаудару поранення дістав мирний житель, загинули тварини

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по фермі близько 16:00. Спалахнула пожежа.

"40-річний чоловік отримав вибухове поранення, загинули корови", — йдеться в повідомленні.

Крім того, російська армія атакувала FPV-дроном будинок у селі Вовчанські Хутори. Через скидання вибухівки постраждав 70-річний мирний житель.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.