Російська авіація атакувала ферму на Харківщині: є поранений, загинули корови
У четвер вдень, 26 червня, авіація РФ атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок авіаудару поранення дістав мирний житель, загинули тварини
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили по фермі близько 16:00. Спалахнула пожежа.
"40-річний чоловік отримав вибухове поранення, загинули корови", — йдеться в повідомленні.
Крім того, російська армія атакувала FPV-дроном будинок у селі Вовчанські Хутори. Через скидання вибухівки постраждав 70-річний мирний житель.
За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Нагадаємо, раніше окупанти влучили дроном по фермі в Запорізькому районі.
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