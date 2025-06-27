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27 июня 2025, 07:51

ООН зафиксировала рост смертельных атак дронов по мирному населению

27 июня 2025, 07:51
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Использование беспилотников малой дальности в прифронтовых районах Украины значительно усилилось за последний год. Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЧ) задокументировала многочисленные случаи военных преступлений

Об этом говорится в отчете ММПЧ, передает RegioNews.

Зафиксированные случаи свидетельствуют, что в отдельные месяцы атаки FPV-дронов приводили к большему числу жертв среди гражданских, чем удары ракетами, артиллерией или авиацией. Больше всего атак пришлось на подконтрольные правительству территории.

Специалисты отмечают, FPV-дроны, оборудованные камерами, передают изображение в режиме реального времени, что позволяет операторам выбирать конкретные цели с высокой точностью. Теоретически это должно уменьшить риски для мирного населения. Однако зафиксированные случаи свидетельствуют о другом: эти дроны активно применяются для умышленных атак на гражданских, не имеющих никакого отношения к боевым действиям.

Среди задокументированных жертв — люди на велосипедах, в частном транспорте, автобусах, каретах "скорой", а также волонтеры и гражданские, участвовавшие в доставке гуманитарной помощи или эвакуации.

По оценкам ММПЧУ, подобные действия представляют серьезные нарушения международного гуманитарного права. В ряде случаев эти атаки могут расцениваться как военные преступления — умышленные удары по гражданскому населению.

ММПЧУ призывает к немедленному прекращению умышленных атак дронами по гражданским. Все нарушения гуманитарного права должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности согласно международному праву.

Ранее в ООН отмечали, что за первые пять месяцев года количество погибших и раненых граждан почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Напомним, недавно в Херсонской области оккупанты убили мужчину, который ехал на велосипеде.

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