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12 червня 2025, 12:58

РФ вбиває все більше мирних українців: дані ООН

12 червня 2025, 12:58
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фото: Вечірній Київ
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Остання хвиля російських ракетних атак дальнього радіусу дії та ударів безпілотників призводить до значного зростання кількості жертв серед цивільного населення України у 2025 році

Про це повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) у щомісячній доповіді, передає RegioNews.

Так, за перші п'ять місяців року кількість загиблих і поранених цивільних майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

У травні зафіксовано щонайменше 183 загиблих та 836 поранених серед цивільних по всій Україні.

Найбільших втрат завдали ракетні обстріли і баражувальні безпілотники дальнього радіусу дії, а безпілотники ближнього радіусу, оснащені камерами високої роздільної здатності, спричинили найбільше жертв у прифронтових населених пунктах. 97% жертв сталися на підконтрольній Україні території.

"Цей рік є жахливим для цивільного населення по всій Україні: кількість загиблих і поранених значно більша, ніж за аналогічний період 2024 року", — заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Вона додала, що поєднання інтенсивних ракетних обстрілів та атак безпілотників створює смертельну загрозу для мирних мешканців.

У червні обстріли із застосуванням зброї дальнього радіусу дії ще посилилися, що спричинило нові жертви. За даними української влади, з 6 червня російські війська випустили понад 1500 одиниць зброї дальнього радіусу дії по території України.

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 11 червня, вбила двох жителів Донецької області, ще шестеро людей зазнали поранень.

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Росія Україна війна ООН цивільні смерті безпілотники ракета
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