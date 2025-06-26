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ГБР завершило расследование в отношении одного из участников преступной организации по так называемому «делу вышек Бойко»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении одного из фигурантов уголовного производства по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при покупке морских буровых установок, известной как "дело вышек Бойко".

Следствие установило, что фигурант действовал как посредник из преступной организации, созданной представителями бывшего руководства государства. Он подыскал, приобрел и организовал деятельность фиктивных компаний-нерезидентов, через которые в 2010–2011 годах вместе с другими соучастниками завладел средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в размере более 404 млн долларов США.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок.