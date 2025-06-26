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У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
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26 червня 2025, 11:14

У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці

26 червня 2025, 11:14
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До неї входили генеральний директор підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, які мали повноваження ухвалювати управлінські рішення.

"Посадовці систематично вимагали та отримували "відкати" у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували понад 7 фактів отримання хабарів на загальну суму 4 млн 115 тис. грн, а також задокументували 6 епізодів пропозицій хабарів на понад 11 млн 584 тис. грн.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік ледь не вбив працівника ДБР.

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