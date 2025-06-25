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25 червня 2025, 15:45

На Київщині ексчиновниця дозволила приватизувати будівлі Держпродспоживслужби

25 червня 2025, 15:45
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фото: ДБР
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ДБР повідомило про підозру ексчиновниці Держпродспоживслужби, через дії якої будівлі відомства перейшли в приватні руки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У серпні 2023 року чиновниця тимчасово виконувала обов’язки керівника служби. Вона підписала документи, якими включила два службові приміщення до списку об’єктів, що підлягають приватизації. Хоча насправді ці будівлі використовувалися підрозділом ветеринарної медицини і не підлягали продажу.

"Таким чином майно Держпродспоживслужби перейшло у приватні руки. А сам підрозділ, який там працював, змушений був орендувати інші приміщення", - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, в результаті такого рішення держава втратила понад 1 мільйон гривень.

За скоєне колишній посадовиці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть посадовця колонії, який передавав росіянам дані про військових ЗСУ.

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