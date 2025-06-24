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24 червня 2025, 17:35

Корупція в Мінрегіоні: коли Чернишову оберуть запобіжний захід - назвали дату

24 червня 2025, 17:35
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Фото з відкритих джерел
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У Вищому антикорупційному суді готуються до судового засідання, де оберуть запобіжний захід для Олексія Чернишова. При цьому САП, за даними журналістів, буде просити про заставу для нього

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обиратиме запобіжний захід віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову вже в середу, 25 червня.

За даними журналістів, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме про запобіжний захід для Чернишова у вигляді застави. Тобто, без тримання під вартою.

При цьому речниця ВАКС Олеся Чемерис також підтвердила, що суд буде обирати запобіжний захід одному з високопоставлених посадовців. Однак вона не називала прізвища.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про підозри оточенню колишньому очільнику Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Крім того, колишньому члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну по цій справі образи запобіжний захід: взяття під варту на 60 днів до 17 серпня (альтернатива — застава в розмірі 20 мільйонів гривень).

Уже 23 червня стало відомо, що НАБУ офіційно оголосило про підозру й самому Олексію Чернишову. Він з'явився до НАБУ сам. Відомо, що підозру йому оголосили у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. У Facebook він розповів, що розмова з детективами тривала кілька годин.

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