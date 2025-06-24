фото: ДБР

На кордоні з Молдовою затримали військового, який за $2,5 тис. намагався організувати втечу СЗЧшників

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з прикордонниками затримали військовослужбовця, який намагався організувати канал незаконного перетину кордону. Йдеться про спробу переправити до Молдови військових, які самовільно залишили частини - так званих СЗЧшників.

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2025 року фігурант вирішив залишити територію України. Він звернувся до одного з посадовців Держприкордонслужби з пропозицією "домовитись" про переправлення через річку Дністер на гумовому човні. В обмін на сприяння військовий запропонував хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів США.

На Одещині затримали правоохоронця, який разом із матір’ю переправляв чоловіків до Молдови

Більше того, чоловік пообіцяв у майбутньому привести інших охочих втекти - зокрема тих, хто перебуває в статусі самовільно залишив частину. Проте прикордонник, до якого він звернувся, повідомив про спробу підкупу правоохоронцям. У результаті військовослужбовця затримали безпосередньо під час передачі грошей.

Йому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, на Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам "тури за кордон".