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24 червня 2025, 14:14

Зеленський вважає себе найдосвідченішим для керівництва Україною під час війни

24 червня 2025, 14:14
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Президент Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, щоби провести Україну через війну з РФ

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, передає RegioNews.

"Я найдосвідченіший. Можливо, не найкращий, завжди є люди, кращі за вас. У критичні моменти в мене було 20 переговорів з лідерами щодня. Все це потрібно вибудувати. Це не дрібниці", – зазначив Зеленський.

На питання журналіста, чи замислювався він над тим, щоб передати владу іншому лідеру, український лідер відповів, що він завжди готовий до цього, але не готовий зрадити народ.

"Йде війна, і мій великий обов'язок — пройти цю війну разом із моєю країною. Якщо мій народ вважає, що йому потрібен інший лідер, я просто не маю права залишатися. Це факт. Так, я втомився. Бо країна воює. І є люди, які так само втомлені, а може, навіть більше", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін, щойно буде можливість провести вибори.

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