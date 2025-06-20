фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Після початку повномасштабної війни фігурант сам намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але йому це не вдалось. Після цього він вступив на службу до правоохоронного органу, однак замість виконання службових обов’язків організував нелегальний бізнес.

"Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив власну матір, яка вела перемовини з потенційними "клієнтами" та передавала їм інструкції", - йдеться у повідомленні.

Вартість виїзду за кордон становила 6000 доларів США з особи.

Правоохоронця та його матір затримали під час одержання грошей від чергового "клієнта". За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть посадовця ТЦК, який допомагав "ухилянтам".