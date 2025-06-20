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На Волині викрили чоловіка, який продавав ухилянтам поїздки за кордон. Для цього він реєстрував їх як водіїв

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Луцьку судитимуть чоловіка за незаконне переправлення через кордон чотирьох військовозобов'язаних. Відомо, що це 36-річний підприємець, який мав ліцензію на міжнародні перевезення. Таким чином, він додавав дані військовозобов'язаних "клієнтів" як водіїв. Згодом вони могли виїхати з України.

Відомо, що саме в такий спосіб стану упродовж квітня 2023 року – листопада 2024 року четверо чоловіків, понад 100 разів перетинали кордон України. Відомо, що послугу підприємець оцінив у майже 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше затримали жителів Закарпаття, які хотіли переправити військовозобов'язаних за кордон. Перетнути кордон вони планували річною Тиса. За "послугу" просили понад 18 тисяч доларів.