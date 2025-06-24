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З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 376 Міністерства фінансів, передає RegioNews.

Йдеться про регулярний контроль місцезнаходження осіб, які отримують соціальну допомогу як переселенці.

Згідно з новим порядком, Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи перебуває людина на території України. Якщо з'ясується, що внутрішньо переміщена особа була за кордоном більше ніж 90 днів поспіль без поважних причин - її можуть позбавити статусу ВПО. Разом зі статусом автоматично припиняються й усі виплати, зокрема щомісячна фінансова допомога.

Причинами для законного перебування за межами України можуть бути лікування, навчання, відрядження або інші обґрунтовані підстави, які людина має підтвердити відповідними документами. Усі виявлені порушення передаватимуть до соціальних служб для ухвалення рішення щодо подальших дій.

Фахівці закликають ВПО уважно стежити за своїм статусом і за необхідності оновлювати дані про місце проживання. Також рекомендують зберігати квитки, довідки та інші документи, які підтверджують причини виїзду, щоб уникнути припинення допомоги.

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